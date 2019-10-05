بعد تركيا.. ثلاث دول تدعو رعاياها إلى عدم زيارة العراق

دعت وزارة خارجية مملكة البحرين، المواطنين إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، نظرا للظروف الأمنية التي يمر بها.

ودعت الوزارة "جميع المواطنين الموجودين في العراق إلى ضرورة المغادرة فورا، وذلك ضماناً لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة، حسب وكالة أبناء البحرين الرسمية".

وتأتي دعوة البحرين غداة دعوة مماثلة من مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى العراق للتريث وعدم السفر في الوقت الراهن.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أهاب المصدر بالمواطنين الموجودين حاليا هناك إلى ضرورة مغادرة البلاد بالسرعة الممكنة وإلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة.

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كما دعت إيران مواطنيها العازمين على زيارة العراق بمناسبة أربعينية الإمام الحسين، إلى تأجيل سفرهم.

ونصحت وزارة الخارجية الزوار الإيرانيين "الراغبين بالسفر إلى العراق بتأجيل سفرهم إلى أن تتحسن الظروف في البلاد".

وتشارك أعداد كبيرة من الإيرانيين سنوياً في إحياء الذكرى الأربعين لوفاة الإمام الحسين في كربلاء، على بعد 110 كيلومترات إلى الجنوب من بغداد، وتصادف الذكرى هذه السنة في 17 تشرين الأول.

يذكر ان السفير التركي في العراق فاتح يلدز اعلن انه منذ اليوم الأول للتظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات، ضرورة ابتعاد المواطنين الاتراك المتواجدين بالعراق عن الأماكن التي تجري فيها الأحداث، وفي اليوم التالي تم توشيع نطاق ذلك، وتم المطالبة عدم السفر إلى العراق.