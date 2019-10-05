اكد النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط، السبت، ان مجلس النواب لا يملك عصا سحرية لحل المشاكل، فيما اشار الى ان جلسة اليوم مهمة.
وقال الخربيط في تصريح صحافي تابعته الخليج 365، ان "جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم ستكون حاسمة، لا سيما أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي دعا ممثلي المظاهرات إلى حضورها".
واضاف ان "هذه الدعوة إجراء في محله، طالما أن المتظاهرين يريدون ومثلما يعلنون في الفضائيات أنهم يريدون إيصال صوتهم إلى المسؤولين"، موضحا انه "بعد هذه الدعوة سيتخذ البرلمان خطوات مهمة على صعيد بحث كل جوانب الأزمة التي أدت إلى وصول الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم".
وشدد الخربيطعلى أنه "في الوقت الذي لا يملك فيه البرلمان عصا سحرية لمعالجة كل الأوضاع، لكنه سيضع خريطة طريق واقعية للحل على كل المستويات".
وافاد مصدر برلماني، اليوم السبت، بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى بممثلي المتظاهرين داخل مجلس النواب.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: البرلمان لا يملك عصا سحرية لحل المشاكل وجلسة اليوم مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.