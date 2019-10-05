مجلس مكافحة الفساد يصدر قرارات بشأن المطالب الجماهيرية وبطلان التهم ضد وزير الصحة

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، عن اصدار مجلس مكافحة الفساد قرارات بشأن المطالب الجماهيرية وبطلان التهم ضد وزير الصحة.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية ينوز، نسخة منه ان "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد اليوم جلسته برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

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واضاف ان "المجلس اصدر قرارات مهمة حول المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة وتنحية الف موظف والعمالة الأجنبية وبطلان التهم الموجهة لوزير الصحة".

واعلن مجلس مكافحة الفساد في الثالث من تشرين الاول الحالي، عن تنحية ١٠٠٠ موظف بتهم تتعلق بقضايا اختلاس وهدر بالمال العام.