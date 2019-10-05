اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، عن اصدار مجلس مكافحة الفساد قرارات بشأن المطالب الجماهيرية وبطلان التهم ضد وزير الصحة.
وقال المكتب في بيان تلقت السومرية ينوز، نسخة منه ان "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد اليوم جلسته برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".
واضاف ان "المجلس اصدر قرارات مهمة حول المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة وتنحية الف موظف والعمالة الأجنبية وبطلان التهم الموجهة لوزير الصحة".
واعلن مجلس مكافحة الفساد في الثالث من تشرين الاول الحالي، عن تنحية ١٠٠٠ موظف بتهم تتعلق بقضايا اختلاس وهدر بالمال العام.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس مكافحة الفساد يصدر قرارات بشأن المطالب الجماهيرية وبطلان التهم ضد وزير الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.