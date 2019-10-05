بيان من التحالف الدولي بشأن تظاهرات العراق

دعا التحالف الدولي، جميع الأطراف إلى الحد من التوتر ونبذ العنف في العراق، مبديا قلقه من وقوع خسائر في الأرواح والإصابات بين المدنيين والقوات الأمنية.

ونقلت وسائل اعلامية عن التحالف قوله في بيان له ان "التحالف يستمر في متابعة تقارير الاحتجاجات"، داعيا "جميع الأطراف إلى الحد من التوتر ونبذ العنف".

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وأوضح أن "الخسائر في الأرواح والإصابات - بين المدنيين وقوات الأمن العراقية - تبعث على بالغ القلق".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل ادت الى حرق مباني وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، الامر الذي دفع الحكومة الى اعلان حظر للتجوال في عدد من المحافظات.