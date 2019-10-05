الزاملي: جهات سياسية مستفيدة من الوضع الحالي قامت بعمليات الحرق خلال التظاهرات

اكد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، ان جهات سياسية مستفيدة من الوضع الحالي قامت بعمليات الحرق خلال التظاهرات.

ونقلت صحيفة عربية عن الزاملي قوله ان "هناك جهات سياسية مستفيدة من الوضع الحالي قامت بزرع عناصرها في صفوف المتظاهرين من أجل إحراق المباني الحكومية ومقرات الأحزاب وحتى الاعتداء على رجال الشرطة المحلية وكذلك الاتحادية".

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وأضاف "المتظاهرين السلميين ليست غايتهم الحرق والاعتداء، لكن هناك عناصر اندست بينهم من قبل جهات سياسية، حتى يتم خلق فوضى وإفشال التظاهرات وإخراجها عن مسارها السلمي ومطالبها الحقة والمشروعة لتشويه سمعة المتظاهرين، ويبقى الوضع كما هو كونها مستفيدة من الوضع الحالي".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل ادت الى حرق مباني وسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، الامر الذي دفع الحكومة الى اعلان حظر للتجوال في عدد من المحافظات.