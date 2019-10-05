آي: غضب العراقيين إزاء الفساد يصل درجة الغليان

نشرت صحيفة آي تقريرا لباتريك كوبرن بعنوان "غضب العراقيين إزاء الفساد يصل درجة الغليان متحولا للعنف".

وقال الكاتب إن "العراق يتأهب لنقطة تحول في تاريخه الحديث بينما ينتظر مواطنوه لمعرفة ما إذا كان حظر التجول التي فرضتها الحكومة سيضع حدا للاحتجاجات التي تشهدها البلاد".

واضاف انه "سمع يوم الثلاثاء من غرفة فندقه إلى صوت إطلاق النار، وحين أراد أن يكشف مصدر إطلاق النار اكتشف أن هناك اطلاق نار لتفريق نحو ثلاثة آلاف شخص كانوا يتظاهرون احتجاجا على تفشي الفساد منذ ثلاثة أشهر".

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وتابع انه "بإطلاق النار تحولت مظاهرة صغيرة إلى حادث كبير، حيث حاول المتظاهرون عبور جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء، الا ان شرطة مكافحة الشغب اطلقت الرصاص المطاطي على المتظاهرين، واتبعت ذلك بالذخيرة الحية".

ويرى الكاتب أن "إحساس العراقيين بالغبن والظلم والغضب وصل الآن مرحلة الغليان والانفجار"، موضحا ان "أحد نقاط القوة في الاحتجاجات الحالية هي أنها بلا قيادة محددة وتلقائية، ويحمل المشاركون فيها شعارات مختلفة، ولكن هذا يعني أن الحكومة لا يوجد أمامها من تخاطبه، إذا أرادت مخاطبة جهة منظمة للاحتجاجات".

ويضيف الكاتب أن "الكثير من العراقيين يرون أنه من الخطأ التخلص من الحكومة الحالية قبل معرفة من سيخلفها، ولكن الكثير أيضا يرون أن ما قد يأتي لن يكون أكثر سوءا من ظروفهم الحالية، ولهذا هم على استعداد للقفز إلى المجهول".