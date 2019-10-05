تركيا تخاطب مواطنيها بشأن التظاهرات: لا تسافروا الى العراق

ابدت تركيا عن موقفها من التظاهرات التي يشهدها العراق.

وقال السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز في بيان اطلعت الخليج 365، نسخة منه إن "الشعب العراقي نزل إلى الشوارع بإرادته الذاتية إلى حد كبير حسب ما يبدو، ودون توجيه من مجموعات سياسية أو دينية"، لافتا إلى أنه "يتابع عن كثب ما يجري في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية".

وأضاف "أعلنا منذ اليوم الأول ضرورة ابتعاد مواطنينا عن الأماكن التي تجري فيها الأحداث، وفي اليوم التالي وسعنا نطاق ذلك، وطلبنا عدم السفر إلى العراق"، مشيرا الى ان "سفارة أنقرة تواصل العمل بالطاقة القصوى من أجل متابعة الأحداث عن كثب، وتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين الأتراك (بالعراق)، عند الضرورة".

وحول طبيعة المتظاهرين، اكد يلدز، ان "نحو 60 بالمائة من الشعب العراقي دون الـ25 من العمر"، مشيرا أن "القسم الأكبر من المحتجين من الشباب".

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ووفق السفير، فإن "المطالب الأساسية للمتظاهرين تتمثل في الحصول على خدمات كافية في التعليم والصحة وبقية المجالات، والوصول إلى مزيد من فرص العمل، بعيدا عن المحسوبية والمحاباة الحزبية، ومكافحة الفساد بحزم"، لافتا إلى أن "المتظاهرين حملوا نفس المطالب في المظاهرات التي جرت في الأعوام السابقة".

وتابع أن "ما يميز هذه المظاهرات عن سابقتها، أنها تجري بناءً على إرادة ذاتية للشعب إلى حد كبير حسبما يبدو، دون توجيه من مجموعات سياسية أو دينية"، موضحا ان "المظاهرات تتركز في المحافظات الجنوبية".