الصدر يدعو لاستقالة الحكومة شلع قلع ويطالب بانتخابات مبكرة باشراف اممي

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الجمعة باستقالة الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي حقنا للدم العراقي. ونشر محمد صالح العراقي المقرب من الصدر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا يحمل ختم الصدر جاء فيه، "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة (شلع قلع)".

واضاف الصدر بحسب البيان "لنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف اممي، فما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".

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