تحالف الفتح يخول رئيس الوزراء كامل الصلاحيات لتنفيذ حزمة الاصلاحات

في ضوء توجيهات المرجعية الدينية العليا فاننا اذ نقف مع المطالب المشروعة للمتظاهرين ونتبنى ماجاء من توجيهات وتوصيات المرجعية الدينية فاننا نطالب الحكومة بإطلاق حزمة إصلاحات واقعية وجريئة بتوقيتات زمنية محددة تلبي متطلبات الجماهير وتحقق توجيهات المرجعية ونتعهد في تحالف الفتح بدعم حزمة الإصلاحات وتمريرها في مجلس النواب من خلال التعاون مع الكتل السياسية الأخرى على ان تقدم هذه الإصلاحات خلال فترة اقصاها عشرة أيام . كما نخول السيد رئيس مجلس الوزراء كامل الصلاحيات لتنفيذ حزمة الإصلاحات بما في ذلك اجراء أي تعديل وزاري أو تغيير حكومي أو أي تشريع يراه ضروريا لتحقيق هذه الحزمة الإصلاحية وتتحمل الحكومة مسؤلية أي اخفاق أو تاخير في تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

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