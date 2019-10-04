سعوديات في جيش المملكة للمرة الأولى!

أعلنت وزارة الدفاع السعودية فتح باب تقديم طلبات الخدمة العسكرية للنساء برتب جندي أول وعريف ووكيل رقيب وريب، وفق ما أفادت به صحيفة الشرق الأوسط الخميس.
وستتمكن النساء من التقدم للخدمة في القوات البرية والجوية والبحرية، وقوات الدفاع الجوي، والصواريخ الاستراتيجية، والخدمات الطبية للقوات المسلحة.
وقال الصحيفة إن "دخول النساء في الحياة العسكرية ليس جديدا؛ لكنه الأول في قطاعات القوات المسلحة السعودية بأفرعها الأربعة".
وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الإصلاحية التي أعلنتها السعودية وعرفت باسم "رؤية 2030".
وقال الصحيفة إن "دخول النساء في الحياة العسكرية ليس جديدا؛ لكنه الأول في قطاعات القوات المسلحة السعودية بأفرعها الأربعة".
وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الإصلاحية التي أعلنتها السعودية وعرفت باسم "رؤية 2030".
وألغت المملكة قيودا كانت مفروضة على المرأة السعودية منها رفع الحظر عن قيادة السيارة، والسماح لها بإصدار جوازات سفر، وغيرها من الإجراءات.
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