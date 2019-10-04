كيف يحتفل بوتين بعيد ميلاده هذا العام؟

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحتفل بعيد ميلاده مع العائلة والأصدقاء، لافتاً إلى أنّه سيقضي هذا اليوم في الهواء الطلق. وسيطفئ الرئيس الروسي شمعة عيده الـ67، في 7 تشرين الأوّل. وكان بوتين قد احتفل بأعياد ميلاده السابقة إما بالذهاب إلى التايغا الروسية أو لعب الهوكي مع أصدقائه.

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