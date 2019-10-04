انستغرام تكافح التنمر... تعرفوا الى ميزتها الجديدة

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تعمل "إنستغرام" على إطلاق أداة جديدة تدعى "تقييد" (Restrict)، مصممة لمكافحة التنمر على منصتها، عن طريق إخفاء المحتوى المسيء في التعليقات.
وتتيح الأداة للمستخدمين "حماية أنفسهم" من التنمر عبر الإنترنت، عن طريق "تقييد" حساب أي مستخدم وبالتالي فإن تعليقاته على منشورات الشخص المتعرض للتنمر ستظهر لصاحب التعليق فقط، وفقا لما نشرته "إنستغرام" في مدونتها الإلكترونية.
كما أن "تقييد" المستخدم سيمنعه من معرفة إن كنت متصلا بالإنترنت أو متى قرأت رسائله الخاصة. وهي طريقة تجنب حظر المتابعة الذي قد يسبب مشكلات أكبر ويعرض المستخدم لمزيد من الإساءة.
وأوضح موسيري في وقت سابق من هذا العام: "أردنا إنشاء ميزة تسمح للناس بالتحكم في تجربة إنستغرام الخاصة بهم، دون إخطار شخص قد يستهدفهم".
ويمكن الوصول إلى أداة التقييد عن طريق الوصول إلى خيار الخصوصية في قائمة الإعدادات والنقر عليها لاختيار أداة التقييد (Restrict)، أو تقييد المتنمر مباشرة من ملف تعريف حسابه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.