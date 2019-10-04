انطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم في السعودية

انطلق اليوم الجمعة في مدينة جدة أول دوري نسائي تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وذلك بحسب تأكيد رئيس اللجنة المنظمة لدوري جدة النسائي، هيثم العمري.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن العمري أن الدوري انطلق بمشاركة 6 أندية نسائية لكرة القدم جميعها من جدة، وذلك في أحد الملاعب الخاصة بحي المرجان، حيث تلعب بنظام 9 مقابل 9، وتضم كل من: "نادي ذا ستورم، جدة إيغيلز، كينغ يونايتد، الليث الأبيض، جدة ويف، مِراس"، فيما يتولى عملية التنظيم فريق عمل مكون من 4 سعوديات.

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وتستمر مواجهات الدوري حتى 6 ديسمبر المقبل، وبحسب لائحة البطولة، تلعب في كل جولة 3 مباريات، حيث سيلتقي اليوم فريقا جدة ويف، وكينغ يونايتد، الساعة 7 مساء.