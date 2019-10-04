شركة نفط تتوقف عن اعتماد الدولار

بدأت "روس نفط"، أكبر شركة خام في روسيا، باعتماد اليورو كعملة أساسية في عقود التصدير الجديدة، بدلا عن العملة الأميركية الدولار.
وقال متعامل في شركة تقوم بشراء النفط من "روس نفط"، إن الشركة الروسية قامت في الوقت الاخير بالانتقال إلى اليورو في جميع العقود الجديدة، مضيفا أنه تم إخطار المشترين بالفعل بهذا التغيير.
وتعتبر "روس نفط"، أكبر شركة نفط في روسيا، حيث تبلغ مبيعاتها نحو 2.4 مليون برميل يوميا، وفقا لتقديرات "رويترز".
وتعمل روسيا خلال العامين الماضيين على تقليص اعتمادها على الدولار، وفي هذا الإطار تقوم بتقليص نصيب العملة الأميركية في احتياطياتها الدولية، وذلك بسبب سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن، وقامت موسكو بزيادة حصة الذهب واليوان واليورو على حساب الدولار.
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