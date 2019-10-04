تحالف المحور الوطني يعلق عضوية كافة اعضاءه في البرلمان

وقال التحالف في بيان له ان "التعليق جاء ايضا لرفس استخدام السلطة التشريعية اداة لابتزاز السلطة التنفيذية بالتلويح بالاستجواب او الاقالة لتمرير بعض الصفقات المشبوهة".

وطالب بتحقيق جاد في بكيفية تشكيل اللجان البرلمانية وتسمية بعض رؤسائها وكذلك تمرير عدد كبير من القوانين واخطرها قانون الانتخابات وكيف صمم لبقاء بعض الاطراف السياسية دون اي مراعاة للشفافية".



ودعا التحالف "جميع الشركاء الى انقاذ العراق وتصحيح مسار العملية السياسية".