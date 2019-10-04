صالح يستقبل الحلبوسي ويبحث معه آخر المستجدات بشأن التظاهرات

استقبل السيد رئيس الجمهورية برهم صالح السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وتباحثا في المستجدات، وتم التاكيد على حفظ الامن المجتمعي ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الامنية، ووجوب المباشرة بخطة عمل واجراءات سريعة ودقيقة تتعلق بالواقع الخدمي وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. بالاضافة الى إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة الفساد.





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