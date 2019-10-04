بالفيديو: المطار لم يتأثر بالاوضاع واليكم حركة المسافرين... مقابلة خاصة مع وزير النقل

وأكد أن الرحلات وحركة الملاحة الجوية تسيران بشكل طبيعي جدا وبانسيابية. كما أشار الى ان العاملون في المطار يعملون بجدية تامة، معلنا ان موظفو المطار والخطوط الجوية تواجدوا في عملهم رغم الظروف الصعبة.وفي ما يخص موضوع قطع الانترنت، أشار الى أن رغم تأثير القطع على نظام الحجوزات الا ان البدائل كانت حاضرة.

وفي سياق متصل، قال اللعيبي: "الحقيقة أمام الجميع والمطار لم يتأثر بالأوضلاع الحالية".

وأكمل قائلا: "لدينا ممثل عن الوزارة في عمليات بغداد من أجل التنسيق بخصوص المسافرين وحظر التجوال".

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