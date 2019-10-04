وزير النقل عبد الله اللعيبي تجول في مطار بغداد وتحدث عن الاوضاع الراهنة وحركة المسافرين، في مقابلة حصرية لقناة السومرية.
وفي ما يخص موضوع قطع الانترنت، أشار الى أن رغم تأثير القطع على نظام الحجوزات الا ان البدائل كانت حاضرة.
وفي سياق متصل، قال اللعيبي: "الحقيقة أمام الجميع والمطار لم يتأثر بالأوضلاع الحالية".
وأكمل قائلا: "لدينا ممثل عن الوزارة في عمليات بغداد من أجل التنسيق بخصوص المسافرين وحظر التجوال".
للاطلاع على المقابلة الحصرية بالكامل، شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: المطار لم يتأثر بالاوضاع واليكم حركة المسافرين... مقابلة خاصة مع وزير النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.