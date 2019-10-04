بارزاني: تصعيد أوضاع العراق والمنطقة ليس من مصلحة أحد

قال رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، أن تصعيد أوضاع البلاد والمنطقة ليس من مصلحة أحد، مشيرا أن الحوار مستمر مع الحكومة المركزية في بغداد.
وذكر بيان لحكومة الإقليم، تلقت الأناضول نسخة منه، أنه "جرى في الاجتماع، بحث سير المحادثات الجارية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".
وقال بارزاني بهذا الصدد: "إن الحوارات متواصلة، وثمة تفهم جيد من رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي للمحاور التي هي في طور التباحث والتفاوض".
كما تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات العراقية والإقليمية، وأكد بارزاني أن تصعيد الأوضاع في العراق والمنطقة ليس من مصلحة أحد.
والى جانب مناقشة أوضاع النازحين في الإقليم، تناول رئيس الحكومة في اجتماعه مع الوفد الأمريكي تهديدات تنظيم داعش في بعض مناطق العراق، وجدد تحذيره من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً قوياً وجدياً مما يحتم تضافر الجهود لردعه.
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