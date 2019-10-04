بالصور: 'كرة نارية' غامضة تجتاح سماء تشيلي

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أعلن فريق من العلماء الحكوميين في تشيلي أن "الكرة النارية" الغامضة التي شوهدت في سماء البلاد لم تكن نيزكا، في اكتشاف زاد من حماس أصحاب نظريات المؤامرة حول العالم.
وانتقل سكان دالكاهيو، وهي مدينة ساحلية في جزيرة تشيلوي الجنوبية، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، للإبلاغ عن جسم طائر مجهول الهوية ظهر في السماء، ونشر بعضهم صورا لهذه الظاهرة الغريبة. وبحسبما ورد، فإن "الكرة النارية" توزعت على عدد من المواقع في جميع أنحاء المدينة عند هبوطها.
وفي بيان صدر نهاية الأسبوع، خلص العلماء إلى أنهم لم يعثروا على أي بقايا أو آثار أو أدلة على وجود النيزك الذي يفترض أن يخلفه "الجسم المضيء المتوهج".
وقال السكان المحليون الذين قابلتهم الفرق الجيولوجية إنهم لم يسمعوا أي ضوضاء مرتبطة بالتأثيرات، ولم يشاهد أي منهم تحطم الجسم الطائر بأنفسهم.
وحتى ذلك الحين، عندما يتعلق الأمر بالحطام الفضائي والزيارات من خارج كوكب الأرض، يندفع المتشككون والمؤمنون بالمؤامرة نحو تعزيز نظرياتهم، إلى حين ظهور الحقائق.
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