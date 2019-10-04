أم تختطف ابنتها وتطالب الأب بدفع فدية!

أفادت السلطات المغربية عن تعرض طفلة قاصر للاختطاف، وأن الخاطف طالب والدها بفدية مالية تُقدّر بحوالي الـ 6 آلاف دولار، مقابل إخلاء سبيلها. وبعد اجراء التحريات اللازمة، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه بهم، فتبين انهم من عائلة الضحية المزعومة بينهم سيدتين، ليتم إيقافهم في نفس يوم التبليغ عن الجريمة في مدينة "البئر الجديد" القريبة من الدار البيضاء.



وتبيّن أن القضية تتعلق بمخطط وهمي نفذته والدة الطفلة بالتعاون مع شقيقها وسيدة أخرى من عائلتها بهدف ابتزاز والدها والحصول منه على النقود.

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