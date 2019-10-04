اللعيبي: لدينا ممثل عن الوزارة في عمليات بغداد من أجل التنسيق بخصوص المسافرين وحظر التجوال

أعلن وزير النقل العراقي عبد الله اللعيبي، في حديث للسومرية: لدينا ممثل عن الوزارة في عمليات بغداد من أجل التنسيق بخصوص المسافرين وحظر التجوال

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