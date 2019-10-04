مسلحون يقتلون شابا أمام أعين المارة (فيديو)

هزت جريمة بشعة العاصمة الليبية طرابلس، والتي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة وتشهد فوضى وانفلاتا أمنيّا ، حيث أقدم مسلحون على قتل شاب في الطريق العام رميا بالرصاص، بدم بارد، بمنطقة السراج غرب العاصمة، إثر خلاف شخصي.
ارتمى فوق جثة أخيه
كما وثق الفيديو أيضا لقصة تضحية بطلها شقيق المقتول، الذي أراد الموت حتى يعيش أخوه، حيث ظهر وهو يجري مسرعا لإنقاذ أخيه، قبل أن يرتمي فوق جسده لحمايته من رصاص المسلحين.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" من بعض المصادر في العاصمة طرابلس، فإن الضحية شاب ليبي يدعى رشيد البكوش وهو في العشرينيات من عمره توفي في موقع ارتكاب الجريمة، في حين أصيب شقيقه الذي حاول إنقاذه بجروح.
وعلى الأرجح، يعود سبب الجريمة إلى خلاف نشب بعد أن صدمت مجموعة من الأشخاص سيارة الضحية، وتبينوا لاحقا أنهم تابعون لميليشيات مسلحة تدعى "القوة المتحركة" تنحدر من مدينة جادو التي تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 180 كيلومتراً، ويقودها سعيد قوجيل المقرب من المفتي الصادق الغرياني، وهي ميليشيات موالية لقوات حكومة الوفاق.
وعمّت حالة من الصدمة في أوساط الليبيين، الذين اعتبروا في تدوينات أنّ هذه الجريمة، تعبّر باختصار عن وضع العاصمة طرابلس التي تشهد تزايدا قياسيا في معدلات الجريمة والقتل خارج القانون، في ظل سيطرة الميليشيات المسلّحة، مطالبين بضرورة القبض على القتلة والقصاص منهم.
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