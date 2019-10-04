بالفيديو: خطبة المرجعية الدينية... مجلس النواب يتحمل المسؤولية الأكبر من الاصلاح

تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء أحمد الصافي، عن الموقف ازاء التظاهرات التي تحصل في العراق. وقال: "الاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية مرفوضة ومدانة."

استطرد الصافي في خطبته: "على الحكومة أن تبتعد في المحسوبيات بملف التعيينات الحكومية"، مشيرا الى ان المرجعية تدعو السلطات الثلاث الى اتخاذ خطوات على طريق الاصلاح الحقيقي.



وأضاف أن "السلطة القضائية والأجهزة الرقابية تتحمل مسؤولية كبرى في ملاحقة الفساد لكنها لم تقم بواجبها". معلنا أنه على الحكومة ان تنهض بواجباتها لتخفيف معاناة المواطنين.

في مستهل حديثه، أعلن الصافي أنه "سبق واقترحت المرجعية تشكيل لجنة من أسماء معروفة من خارج السلطة لتحديد خطوات مكافحة الفساد."

وأشار الى انه لم يتم الأخذ بمقترح المرجعية من قبل الجهات الحكومية. معلنا ان "مجلس النواب يتحمل المسؤولية الأكبر من الاصلاح".



للاطلاع على خطبة المرجعية الدينية العليا بالكامل، شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه.