بالفيديو: خطبة المرجعية الدينية... مجلس النواب يتحمل المسؤولية الأكبر من الاصلاح

نقل تلفزيون السومرية، خطبة المرجعية الدينية العليا مباشرة من كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة.
استطرد الصافي في خطبته: "على الحكومة أن تبتعد في المحسوبيات بملف التعيينات الحكومية"، مشيرا الى ان المرجعية تدعو السلطات الثلاث الى اتخاذ خطوات على طريق الاصلاح الحقيقي.
وأضاف أن "السلطة القضائية والأجهزة الرقابية تتحمل مسؤولية كبرى في ملاحقة الفساد لكنها لم تقم بواجبها". معلنا أنه على الحكومة ان تنهض بواجباتها لتخفيف معاناة المواطنين.
في مستهل حديثه، أعلن الصافي أنه "سبق واقترحت المرجعية تشكيل لجنة من أسماء معروفة من خارج السلطة لتحديد خطوات مكافحة الفساد."
وأشار الى انه لم يتم الأخذ بمقترح المرجعية من قبل الجهات الحكومية. معلنا ان "مجلس النواب يتحمل المسؤولية الأكبر من الاصلاح".
للاطلاع على خطبة المرجعية الدينية العليا بالكامل، شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه.
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