مسؤول في 'حزب الله': سليماني له فضل كبير على العراقيين

وأجرى الشيخ نور الدين حوارا مع وكالة "تسنيم"، مساء أمس الخميس، أوضح من خلاله فضل الجنرال قاسم سليماني في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، والدفاع عن المقدسات المقاومة.

وقال نور الدين: "أعتقد أن للجنرال سليماني فضل كبير على العراقيين وغير العراقيين، لأنه فعلاً وبكل صدق وإخلاص عمل مدافعاً عن الشعب العراقي مسيحيين ومسلمين، ودافع عن الأماكن المقدسة مقابل الإرهابيين والتكفيريين."



وأضاف الشيخ خضر نور الدين: "لو لم تكن إيران داخلة في الحرب وبقوة، لأمكن القول إن العدو كان قد وصل إلى مشارف الحدود الإيرانية وأخذ المنطقة بالكامل وعمل على تغييرات ديموغرافية في المنطقة، بدءا من لبنان."

وأكد عضو المجلس السياسي في حزب الله اللبناني أن تدخل الجنرال سليماني كان له دور كبير في كسر "المشروع الصهيوني" في منطقة الشرق الأوسط، مقدما الشكر لإيران على ما قدمته لهذه المنطقة من خدمات في مواجهة "الكيان الصهيوني" ودعم المقاومة.