وفي مؤتمر صحفي قالت لام إن حظرا على وضع الأقنعة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت بموجب قوانين الطوارئ التي تسمح للسلطات ”بفرض أي قواعد مهما كانت“ وفقا لما ترى أنه يصب في المصلحة العامة.
ويضع كثير من المحتجين أقنعة لإخفاء هوياتهم خوفا من أن تواجه الجهات التي يعملون بها ضغوطا لاتخاذ إجراءات ضدهم.
وقالت لام ”جميع المحتجين تقريبا يضعون أقنعة بهدف إخفاء هوياتهم. لهذا باتوا أكثر جموحا“.
وأضافت ”لا بد أن نستخدم القواعد الموجودة بالفعل وألا نسمح بتصعيد العنف وتردي الوضع“.
وقالت لام إن الجزيرة في خطر حقيقي لكنها ليست في حالة طوارئ.
والاحتجاجات التي بدأت رفضا لقانون مقترح لتسليم المتهمين إلى بر الصين الرئيسي وكان سيؤدي لإرسال مئات لمحاكمتهم هناك تحولت إلى دعوة لخمسة مطالب منها التحقيق في وحشية الشرطة.
وتأججت الاحتجاجات بعد أن أطلقت الشرطة الرصاص على طالب بالمرحلة الثانوية يوم الثلاثاء خلال اشتباك ويتوقع تنظيم المزيد من المظاهرات في وقت لاحق من الليل ومطلع الأسبوع القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيمة هونغ كونغ تعلن حالة الطوارئ لإخماد العنف المتصاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.