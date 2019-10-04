السجن لمترجم عراقي تاجر بعقار مخدر على الانترنت

وقالت السلطات إن هذه أول قضية لتوزيع الفنتانيل تشمل الشبكات السرية أو (المظلمة) على الإنترنت والعملات المُشفرة. ويشير مصطلح "الشبكات المظلمة" إلى الشبكات والمواقع المحجوبة عن غالبية زوار الإنترنت وتكون متاحة فقط لمستخدمين مجهولي الهوية.
وقال ويل جلاسبي المسؤول عن إدارة مكافحة المخدرات في بيان مكتوب "لم يبد علاوي اهتماما يذكر بالناس في مجتمعاتنا من خلال استخدامه للشبكة المظلمة وتصنيعه سرًا لحبوب مغشوشة مخلوطة بالفنتانيل وبيعه المخدرات لطلبة الجامعات".
وقال محامي الدفاع أنتوني كانتريل إن علاوي أقر بمسؤوليته عن أفعاله لكنه كمهاجر لم يكن على علم كامل بمخاطر الفنتانيل.
وأضاف كانتريل "كما قال للقاضي اليوم، عندما غادرت العراق لم أكن أعلم ما هي بطاقة الائتمان. إنها دولة فقيرة للغاية وهو يدرك أن الولايات المتحدة دولة عظيمة وقد ارتكب خطأ كبيرًا ويتحمل تبعاته".
والفنتانيل مسكن أفيوني للآلام رخيص الثمن ويسهل تحضيره نسبيًا وهو أقوى 50 مرة من الهيروين.
وأقر علاوي بذنبه في يونيو حزيران في إطار اتفاق مع المدعين واعترف بشرائه حبوبا عبر موقع، مُغلق منذ ذلك الحين، على الشبكة المظلمة يُدعى ألفا باي في عام 2015.
وأقر باستخدام ألفا باي في بيع الأوكسيكودون المخلوط بالفنتانيل والأديرال المُحتوي على الميثامفيتامين وعقار زاناكس وهو أحد مضادات الاكتئاب، وكان يحصل على المقابل في صورة سبع عملات رقمية مشفرة.
وتُوفي عريف في الجيش الأميركي بعد تعاطي واحدة من حبوب الفنتانيل في حفل عام 2017 خلال خدمته في قاعدة بنورث كارولاينا. وألقي القبض على علاوي في نفس العام.
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