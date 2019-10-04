ديانا كرزون تفاجئ جمهورها بالغناء باللغة الكردية لأول مرة

فاجأت الفنانة وسوبر ستار العرب ديانا كرزون جمهورها الكبير الكردي وفي كافة انحاء العالم بغنائها باللغة الكردية لأول مرة خلال مشوارها الفني لتقدم أغنية " خاكي شيرين " وتم تسجيل العمل بين اربيل وتركيا. وتسلل العشق إلى جوارح الفنانة ديانا كرزون من والدتها ذات الأصول الكردية لتنصهر روحها وهي العاشقة لوالدتها بجمال طبيعة كردستان ونضرة أزهارها لتترجم عشقها لوالدتها بأغنية " خاكي شيرين " عاكسه بذلك هذا العشق لجمهورها في كردستان، واتسم العمل بالرومانسية وحب الطبيعة لتحلق كنسمة عليلة في سماء كردستان حامله نبضات قلب والدتها التي تهيم عشقا بأصولها الكردية مغردة في لحن الحنين لتلك الينابيع التي تروي ظَمَأ العاشقين. وتميزت الفنانة ديانا كرزون بالظهور بهذا العمل بالزي الكردي التقليدي من خلال صورة غلاف الأغنية " خاكي شيرين". Advertisements ويذكر أن ديانا كرزون قامت بأحياء العديد من الحفلات الغنائية حققت نجاحا كبيرا من خلال الحضور الجماهيري المحب لكافة الألوان الغنائية التي تقدمها، كما أحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة الأردنية عمان في فندق الرويال وسط حضورا كبير.

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