أفاد مراسلنا، صباح اليوم الجمعة، بأن الهدوء خيم على مناطق وسط بغداد وساحة التحرير مركز العاصمة.
وأوضح، مراسل الخليج 365، أن مناطق وسط بغداد بدت، صباح اليوم، هادئة وخالية من المتظاهرين، مشيرا الى انتشار امني مكثف في تلك المناطق التي شهدت على مدى الايام الماضية تظاهرات احتجاجية غاضبة.
من جانبه اظهر التلفزيون الرسمي العراقي ، عبر لقطات حية ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد وهي خالية من المتظاهرين والمارة، مع انتشار للقوات الامنية.
كانت هذه تفاصيل خبر هدوء في ساحة التحرير ومناطق مركز بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.