هدوء في ساحة التحرير ومناطق مركز بغداد

أفاد مراسلنا، صباح اليوم الجمعة، بأن الهدوء خيم على مناطق وسط بغداد وساحة التحرير مركز العاصمة.

وأوضح، مراسل الخليج 365، أن مناطق وسط بغداد بدت، صباح اليوم، هادئة وخالية من المتظاهرين، مشيرا الى انتشار امني مكثف في تلك المناطق التي شهدت على مدى الايام الماضية تظاهرات احتجاجية غاضبة.

من جانبه اظهر التلفزيون الرسمي العراقي ، عبر لقطات حية ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد وهي خالية من المتظاهرين والمارة، مع انتشار للقوات الامنية.