عبد المهدي: حظر التجول لا غنى عنه 'كالدواء المر'

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أننا نحن اليوم أمام خياري الدولة أو اللادولة، مضيفاً: "خضنا تجارب كبيرة إلى أن وصلنا إلى مسيرة ديمقراطية".
واستطرد: "نتجول بينكم في شوارع بغداد وبقية مناطق العراق، و علينا اليوم أولا إعادة الحياة للمحافظات واحترام سلطة القانون"، مردفاً:" الخيارات الأمنية كحظر التجول لا غنى عنها كالدواء المر".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها، مشدداً على أن التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى خسائر وإصابات.
وكشف عبد المهدي، عن أنه تم إطلاق المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية، مضيفاً: " يؤسفنا أن البعض نجح في إخراج المظاهرات عن مسارها السلمي".
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