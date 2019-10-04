إيران تعلن اعادة فتح معبر ”خسروي“ مع العراق

أعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في إيران، ورئيس لجنة "الأربعين الحسيني" حسين ذو الفقاري، أن منفذ "خسروي" الحدودي مع العراق، سيتم إعادة فتحه اليوم الجمعة.
وجرى إغلاق منفذ خسروي صباح امس الخميس على خلفية اتساع رقعة الاحتجاجات والمواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العديد من المحافظات العراقية.
وتتوقع إيران أن يشارك نحو 3 ملايين ونصف مليون إيراني في مراسم زيارة الأربعين المقررة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وفي السادس من ايلول الماضي، جرى افتتاح منفذ خسروي بين إيران والعراق بعد 6 سنوات من الإغلاق بسب الأوضاع الأمنية في العراق.
وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، مواطنيها الذين يريدون السفر إلى العراق، لتأجيل سفرهم، بسبب الاحتجاجات التي تعم المدن العراقية.
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