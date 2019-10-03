وسط بغداد بيد المحتجين وايران تدعو مواطنيها لعدم التوجه للعراق









اسماء السيد - فيما تفجرت احتجاجات عنيفة في بغداد ومحافظات جنوبية مساء اليوم فقد تجاوز عدد القتلى العشرين وسط محاولات لعبد المهدي للتهدئة بإعلانه التواصل مع المحتجين وطرد ألف موظف فاسد .. بينما دعت ايران مواطنيها الى عدم التوجه للعراق.

وتؤكد مصادر عراقية ان ساحة التحرير بوسط بغداد مركز تظاهرات الاحتجاج منذ سنوات قد أصبحت عصر اليوم تحت سيطرة مئات المحتجين الذين تدفقوا عليها وصولا الى جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء فيما تحاول قوات مكافحة الشغب منعهم من ذلك.

وخرج المحتجون في بغداد ومحافظات جنوبية كاسرين حظر التجوال المفروض منذ فجر اليوم حتى اشعار اخر ما أدى الى مواجهتهم بالرصاص من قبل قوات مكافحة الشغب وسقوط قتلى ومصابين جدد بالعشرات.

وفرض المحتجون وجودهم على ساحة التحرير بعد سيطرتهم على عجلات القوات الامنية التي اعلن العديد من عناصرها انحيازهم الى المتظاهرين ومطاليبهم.

21 قتيلا و1041 مصابا و216 معتقلا

ومن جهتها أعلنت خلية الازمة في المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان ان الاحصائيات الرسمية للتظاهرات التي تم توثيقها في عموم المحافظات للفترة من الاثنين الماضي وحتى اليوم الخميس تشير الى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات من المتظاهرين والقوات الأمنية وبلغ 21 شخصا حيث سجلت محافظة ذي قار الجنوبية أكبر عدد من الوفيات بلغ 10 أشخاص.

صدامات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في بغداد

وأضافت أن عدد الجرحى من المدنيين والقوات الأمنية بلغ 1041 شخصا فيما وصل عدد المعتقلينالى 216 معتقلا أفرج عن 154 منهم. وتشير وسائل إعلام عراقية الى ارتفاع عدد القتلى حتى مساء اليوم الى 30 قتيلا لكن هذه الارقام لم تؤكد بعد من قبل المفوضية.

ودعت خلية الأزمة جميع وسائل الإعلام إلى اعتماد الإحصائيات الرسمية الصادرة عنها والمتأتية من الرصد الميداني لفرق المفوضية المنتشرة في المحافظات.

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عبد المهدي يحاول استرضاء المحتجين

واعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي انه يتابع "اتصالات مستمرة المتظاهرين لمناقشة مطاليبهم المشروعة ". وقال مكتبه الاعلامي في بيان تابعته ""الخليج 365"" ان رئيس الوزراء "يتابع الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين للنظر بالطلبات المشروعة وصولاً إلى ما يلبي تطلعات شعبنا وفئة الشباب منهم خاصة لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية والتهيؤ للقاء بهم" واعلن عن ارقام هواتف ثلاثة للتواصل مع مكتبه.

وفي محاولة لتهدئة المتظاهرين الذين خرجوا ضد الفساد والبطالة فقد اعلن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسة عبد المهدي عن تنحية الف موظف بدرجات مختلفة بتهم فساد.

وقال المجلس في بيان انه اطلع خلال اجتماع برئاسة عبد المهدي الخميس على تقرير دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة بخصوص الموظفين الذي صدرت بحقهم احكام قضائية متعلقة بالنزاهة سواء كان هدر المال العام او تعمد الاضرار بالمال العام او الاختلاس او الاثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة.

واشار الى ان المجلس "وجه بطرد ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية وبمختلف مؤسسات الدولة من مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا او وسطى مستقبلا لما لذلك من اضرار بالدولة ومؤسساتها ويُعمق الأثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع".

كما قام عبد المهدي مساء اليوم بزيارة مقر قيادة عمليات بغداد رفقة وزيري الداخلية والدفاع للاطلاع على الأوضاع في العاصمة .



ايران تطالب مواطنيها بعدم التوجه الى العراق

فيما كانت تأمل السلطات الايرانية بمشاركة ثلاثة ملايين من مواطنيها في مراسيم اربعينية الامام الحسين في مدينة كربلاء العراق الشهر الحالي فأنها اضطرت اليوم الى دعوتهم لعدم التوجه الى العراق.

وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية المواطنين الايرانيين بتأخير زيارتهم إلى العراق حتى تستقر الظروف هناك. وقالت في بيان نشرته وسائل اعلام ايرانية "تشدد وزارة الخارجية الإيرانية على أهمية المسيرة العظيمة لأربعين الأمام الحسين وضرورة إجراء هذه الفعالية العظيمة وتحث المؤمنين الإيرانيين أتباع أهل البيت على تأخير زيارتهم إلى العراق حتى تستقر الظروف في البلاد، وأن يولوا اهتماما كبيرا لتحذيرات المسؤولين السياسيين والأمنيين في العراق خلال زيارتهم".

واضافت "نحن على ثقة من أن الحكومة العراقية ستعمل إلى جانب الأحزاب والشخصيات السياسية والمرجعية الدينية والزعماء الدينيين على تهدئة الأجواء المشتعلة في المدن العراقية وبغداد لن تسمح باستمرار بعض التحركات التي تضر بالشعب العراقي ويتم استغلالها من بعض القوى الخارجية" على حد قولها.

كما طالبت البحرين مواطنيها بعدم السفر الى العراق ومغادرة الموجودين منهم على اراضيه.

وفي وقت سابق اليوم اعلنت السفارة الاميركية في بغداد عن تعليق خدماتها القنصلية حتى ينتهي حظر التجوال المفروض بسبب الاحتجاجات التي عمت العاصمة ومحافظات عراقية اخرى.

ويواصل الالاف من العراقيين الخروج الى ساحة التحرير وسط بغداد منذ الثلاثاء الماضي اضافة الى 9 محافظات خارجها في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي وتوفير عمل للعاطلين والقضاء على البطالة المتفشية في المجتمع والفساد المالي والاداري المستشري في مؤسسات الدولة.

وأعلنت الحكومة العراقية حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر كما تم فرض اجراء مماثل في محافظتي ذي قار وميسان ابتداء من بعد ظهر اليوم وحتى اشعار اخر.