إطلاق نار في بغداد وإصابة قائد قواتها والأمن يُقطع أوصال العاصمة









اسماء السيد - على الرعم من فرض حظر التجول في بغداد اليوم فقد سمع اطلاق نار في عدد من احيائها التي قامت القوات الامنية بغلق شوارعها الرئيسة وسط انقطاع لخدمة الانترنيت، بينما اغلقت ايران معبرين مع العراق، وحذرت تركيا مواطنيها فيه بالابتعاد عن مناطق الاضطرابات.

"الخليج 365": صباح الخميس اليوم الثالث من الاحتجاجات التي عمت 9 محافظات عراقية تتقدمها العاصمة فقد تجدد إطلاق النار فيها في اليوم الثالث للاحتجاجات، حيث اصيب اللواء الركن محمد صبري قائد عمليات بغداد بجروح من قبل المتظاهرين، كما قالت وكالة السومرية نيوز، في وقت قطعت القوات الطرق الرئيسة بين الأحياء في بغداد، اثر رفض بعض مناطقها الاستجابة لحظر التجول الذي فرضته الحكومة العراقية بدءا من فجر اليوم وحتى اشعار اخر.

كما انقطعت خدمة الانترنت في عموم المحافظات العراقية، وتوقفت مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر وإنستغرام وتطبيق التراسل واتسآب عن العمل في أنحاء العراق، باستثناء إقليم كردستان، الذي يمتلك بنية تحتية منفصلة في ما يتعلق بالإنترنت.

ارتفاع عدد القتلى الى 11 والمصابين الى 650

واليوم اعلنت المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان عن ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات الاحتجاجية المستمرة منذ يوم الثلاثاء في العاصمة و9 محافظات في أنحاء البلاد الى مقتل 11 متظاهرا.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان الخميس ان عدد القتلى نتيجة الصدامات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب والشرطة قد بلغ 11 مدنيًا، بينهم عنصر أمني، فيما بلغ عدد المصابين 650 شخصا، بينهم 87 عنصر أمن. واوضح ان عدد المعتقلين بلغ 122 شخصا، فيما تم اطلاق سراح معظمهم. ومن جهتها قالت وسائل اعلام عراقية ان عدد القتلى وصل الى 13 شخصا.

ايران وتركيا

من جهتها اغلقت ايراني معبرين حدوديين مع العراق. وأعلنت السلطات الايرانية الخميس عن اغلاق معبرين حدوديين مع العراق جراء الاحتجاجات التي يشهدها منذ ثلاثة ايام.

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وقال قائد حرس الحدود الإيرانية قاسم رضائي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية إنه "تم إغلاق منفذي خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق منذ أمس لدواع أمنية".

من جهتها طلبت وزارة الخارجية التركية من مواطنيها بتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد مظاهرات في العراق إلا في حالات الضرورة القصوى. وقالت الخارجية التركية في بيان "نوصي مواطنينا بتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد مظاهرات منذ الأول من اكتوبر الجاري في محافظات مختلفة في العراق بما فيها العاصمة بغداد".

كما نصحت الوزارة المواطنين الأتراك الموجودين حاليًا بالعراق بمتابعة التحذيرات الصادرة من السلطات العراقية وتجنب التواجد في الأماكن المكتظة وتوخي الحذر بخصوص سلامتهم الشخصية.

وافادت المفوضية العليا لحقوق الانسان في وقت سابق من اليوم بمقتل 12 متظاهرا، واصابة المئات في ‏‏اخر تحديث لحصيلة الضحايا نتيجة الاحتجاجات في العراق كافة.

وفي وقت متأخر من مساء الاربعاء أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حظراً للتجول في بغداد بدءا من الساعة الخامسة من صباح الخميس وحتى إشعار آخر ويشمل العجلات والأفراد في بغداد.

ويشير مراقبون الى أن الحكومة التي شكّلت قبل عام اتخذت خيار الحزم في مواجهة أول امتحان شعبي لها برغم أن ذلك لم يثن المحتجين الذين واصلوا تدفقهم مساء إلى نقاط التجمع المركزية في بغداد ومدن جنوبية عدة.



