تصاعد الاحتجاجات ومجلس الأمن العراقي يعقد جلسة طارئة









اسماء السيد - أسامة مهدي: فيما عقد مجلس الأمن الوطني العراقي جلسة طارئة اليوم فقد تصاعدت الاحتجاجات بيومها الثاني في بغداد ومحافظات عدة مطالبة بالاصلاح وفرص العمل ومكافحة الفساد بينما قالت السفارة الاميركية انها تراقب الوضع عن كثب فيما طالبت جبهة معارضة بكشف ملفات الفساد وسط مخاوف من قطع خدمة الانترنت.

فبعد أن شهدت احياء عديدة من العاصمة العراقية صباح اليوم تجدد احتجاجات في العديد من احيائها، فقد بدأ متظاهرون في محافظات جنوبية عصر اليوم احتجاجاتهم وسط اجراءات أمنية مشددة داعين الى مواجهة البطالة والفساد وتوفير الخدمات الاساسية حيث اطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي على بعض تجمعاتهم.

حرق مبنى محافظة ذي قار

وقام متظاهرو محافظة ذي قار الجنوبية بحرق مبنى المحافظة في عاصمتها الناصرية، بينما حاول اخرون في محافظتي الديوانية وبابل فعل الشيء نفسه في حين اغلق محتجون الطريق الرئيسي بين بغداد والمحافظات الجنوبية.

وقام متظاهرون في العاصمة باغلاق طريق مطار بغداد الدولي فيما خرجت مجاميع بشرية من مناطق السيدية والبياع وحي العامل وحي الجهاد والحرية في بغداد مطالبة بالاصلاح.

واشارت وسائل اعلام عراقية إلى أن بعض خدمات شبكات التواصل الاجتماعي مثل "الواتساب" و "فيسبوك" قد توقفت عن العمل في البلاد وسط مخاوف من قطع الاتصالات وخدمات الانترنت.

السفارة الاميركية: نراقب الاحتجاجات

وقالت السفارة الاميركية في بغداد إنها تراقب عن كثب الاحتجاجات داعية الى الابتعاد عن العنف والعمل على ضبط النفس.

متظاهرون يؤدون الصلاة في ساحة التحرير وسط بغداد

وعبرت السفارة في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" عن اسفها لإستخدام العنف خلال الاحتجاجات التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات.. منوهة الى انها "تواصل مراقبتها عن كثب للإحتجاجات".. مؤكدة على "إن التظاهر السلمي هو حقٌ أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أيٍ من الأطراف".

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وقالت "نشعر بالأسى على الأرواح التي زُهقت ونقدم تعازينا لذوي الضحايا مُتمنين الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمُحتجين كما وندعو الأطراف كافة الى نبذ العنف مع ضبط النفس في ذات الوقت".



دعوات معارضة لكشف ملفات الفساد والزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات

واكدت جبهة الحكمة المعارضة بزعامة عمار الحكيم تضامنها الكامل مع مطالب المتظاهرين المشروعة.. وقالت ان جميع المطالب المعلنة هي مطالب حقة ويمكن تنفيذها بخطوات مدروسة خلال فترة ومدة زمنية وجيزة.

ودعا نواب الجبهة خلال مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان اليوم رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة وبحضور القائد العام للقوات المسلحة تخصص لمناقشة الاحداث الامنية ووضع الحلول التشريعية والزام الحكومة بتنفدها.

وطالبوا بتوفير فرص العمل للشباب من خلال تشغيل المصانع والمعامل المتوقفة بعد ان يتم استثمارها وحجب الامتيازات عن الدرجات الخاصة والرئاسات وتحويلها الى درجات وظيفية لعاطلين.. وبقيام الحكومة بفتح باب الاستثمار وتجاوز كل العراقيل والروتين الذي يمنع جلب رؤوس الاموال والتكنلوجيا الى البلد واعطاء الاولوية لتشغيل العمالة المحلية وخاصة في الشركات النفطية والاستغناء عن العمالة الاجنبية.

وشددوا على ضرورة الزام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بتقديم ملفات الفساد الكبيرة الى القضاء وبالأسماء وخلال فترة لا تتجاوز 15 يوما والزام وزارتي التعليم العالي بتشغيل حملة الشهادات.

سبعة قتلى بينهم شرطي خلال 24 ساعة

وقتل متظاهر وشرطي مساء الأربعاء في مدينة الناصرية التي تبعد 300 كيلومتر جنوب بغداد، ما يرفع حصيلة الاحتجاجات خلال 24 ساعة في العراق إلى سبعة قتلى، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.

وأشار عبد الحسين الجابري، مدير عام دائرة الصحة في محافظة ذي قار وكبرى مدنها الناصرية، إلى أن الرجلين قتلا مساء الاربعاء بالرصاص، من دون أن يتمكن من تحديد مصدر النيران.

دخان المواجهات يتصاعد من احياء بغداد الصورة من وكالة السومرية

وفيما ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي شهدتها محافظات عراقية فقد حمل عبد المهدي محتجين مسؤولية سقوط ضحايا وتخريب الممتلكات بينما دعا صالح لضبط النفس وعبرت واشنطن والعفو الدولية عن قلقهما وسط مطالبات بعقد جلسة برلمانية طارئة.

فقد شهدت العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء والنجف والبصرة وميسان وواسط وذي قار والديوانية أمس اضافة الى كركوك وديالى اليوم تظاهرات احتجاج مماثلة طالبت بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة وتوفير فرص العمل وذلك رافقتها صدامات مع قوات مكافحة الشغب.