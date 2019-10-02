مجلس بغداد يقرر تعطيل الدوام الرسمي غدا للدوائر التابعة له

اعلن مجلس محافظة بغداد، الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد للدوائر التابعة له. وقال رئيس المجلس رياض العضاض في حديث للسومرية نيوز، انه "قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس للدوائر التابعة له". واضاف ان "ذلك جاء على خلفية الاحداث التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات".

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