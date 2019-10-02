نائب عن الحكمة: نحن ملزمون باستجواب المقصرين بعملهم

وقال فدعم في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة الحالية حصلت على دعم من مجلس النواب لم تحصل عليه جميع الحكومات السابقة، ومن بين جوانب المرونة ان البرلمان صوت على الموازنة السابقة التي جاءت من الحكومة بحسب رؤيتها، وبوقت مبكر جدا".وأضاف فدعم، "صوتنا ايضا على البرنامج الحكومي دون اي قيود او اضافات من قبلنا وبحسب المدد التي اقترحتها الحكومة للتنفيذ، وعملنا على تمرير الكابينة الوزارية بحسب رؤية رئيس الوزراء ورغم الملاحظات على البعض منهم"، لافتا الى "اننا اليوم نريد محاسبة الحكومة على برنامج هي وضعته ولم تفي به".

واكد فدعم، "اننا حتى اليوم لم نعمل على استجواب اي وزير رغم مرور عام وهذا جزء من الدعم لانجاح الحكومة لكنها ورغم كل هذا الدعم لم تستطع النجاح بتنفيذ ماوعدت به مايجعلنا ملزمين اليوم لاستجواب من نراهم مقصرين بعملهم".