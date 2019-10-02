اكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الاربعاء، ان الحكومة الحالية ورغم حصولها على دعم برلماني لم تحصل عليه اي حكومة سابقة لم تستطع استغلال هذا الدعم لتحقيق ما وعدت والزمت به نفسها، لافتا الى أن كتلته ملزمة باستجواب المقصرين.
وأضاف فدعم، "صوتنا ايضا على البرنامج الحكومي دون اي قيود او اضافات من قبلنا وبحسب المدد التي اقترحتها الحكومة للتنفيذ، وعملنا على تمرير الكابينة الوزارية بحسب رؤية رئيس الوزراء ورغم الملاحظات على البعض منهم"، لافتا الى "اننا اليوم نريد محاسبة الحكومة على برنامج هي وضعته ولم تفي به".
واكد فدعم، "اننا حتى اليوم لم نعمل على استجواب اي وزير رغم مرور عام وهذا جزء من الدعم لانجاح الحكومة لكنها ورغم كل هذا الدعم لم تستطع النجاح بتنفيذ ماوعدت به مايجعلنا ملزمين اليوم لاستجواب من نراهم مقصرين بعملهم".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن الحكمة: نحن ملزمون باستجواب المقصرين بعملهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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