السفارة الامريكية في بغداد تأسف لإستخدام العنف ضد المتظاهرين

وقالت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنها تأسف لإستخدام العنف وتحث على تخفيف حدة التوتر.

وأوضحت أنها تواصل مراقبتها عن كثب للإحتجاجات الأخيرة، مشيرة إلى أن التظاهر السلمي هو حقٌ أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أيٍ من الأطراف.



وتابعت: نشعر بالأسى على الأرواح التي زُهقت ونقدم تعازينا لذوي الضحايا مُتمنين الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمُحتجين، داعية الأطراف كافة الى نبذ العنف مع ضبط النفس في ذات الوقت.