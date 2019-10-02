السفارة الامريكية في بغداد تأسف لإستخدام العنف ضد المتظاهرين

اعربت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الاربعاء، عن أسفها لإستخدام العنف ضد المتظاهرين، فيما حثت على "تخفيف حدة التوتر".
وقالت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنها تأسف لإستخدام العنف وتحث على تخفيف حدة التوتر.
وأوضحت أنها تواصل مراقبتها عن كثب للإحتجاجات الأخيرة، مشيرة إلى أن التظاهر السلمي هو حقٌ أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أيٍ من الأطراف.
وتابعت: نشعر بالأسى على الأرواح التي زُهقت ونقدم تعازينا لذوي الضحايا مُتمنين الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمُحتجين، داعية الأطراف كافة الى نبذ العنف مع ضبط النفس في ذات الوقت.
وأوضحت أنها تواصل مراقبتها عن كثب للإحتجاجات الأخيرة، مشيرة إلى أن التظاهر السلمي هو حقٌ أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أيٍ من الأطراف.
وتابعت: نشعر بالأسى على الأرواح التي زُهقت ونقدم تعازينا لذوي الضحايا مُتمنين الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمُحتجين، داعية الأطراف كافة الى نبذ العنف مع ضبط النفس في ذات الوقت.
وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فضلا عن مركزها (ساحة التحرير)، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.
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