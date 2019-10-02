البيشمركة تمنع النائب الكلداني من الدخول الى القوش

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن قوات البيمشركة منعت النائب عن كتلة بابليون أسوان الكلداني من الدخول إلى منطقة القوش في سهل نينوى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوات البيشمركة منعت النائب عن كتلة بابليون النيابية أسوان الكلداني من الدخول إلى منطقة القوش التابعة إلى سهل نينوى والتي تسكن فيها عائلة النائب".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "سيتم قريباً، إصدار بيان من قبل حركة بابليون وموقف رداً على ذلك".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "سيتم قريباً، إصدار بيان من قبل حركة بابليون وموقف رداً على ذلك".
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