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البيشمركة تمنع النائب الكلداني من الدخول الى القوش

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أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن قوات البيمشركة منعت النائب عن كتلة بابليون أسوان الكلداني من الدخول إلى منطقة القوش في سهل نينوى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوات البيشمركة منعت النائب عن كتلة بابليون النيابية أسوان الكلداني من الدخول إلى منطقة القوش التابعة إلى سهل نينوى والتي تسكن فيها عائلة النائب".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "سيتم قريباً، إصدار بيان من قبل حركة بابليون وموقف رداً على ذلك".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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