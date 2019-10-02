نائب يدعو الحكومة إلى الاستقالة

وقال الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد مضي أكثر من 15 عاماً على تغيير نظام الحكم في العراق لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تحقيق المطالب المشروعة بالرغم من جميع العهود والبرامج الإصلاحية التي تتعهد بإنهاء المشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي".وأضاف أنه "بالرغم من عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها تجاه شعبها تقدم أجهزتها القمعية على تكميم الأفواه واستخدام القوة المفرطة ضدهم لإسكاتهم وإجبارهم على القبول بالظلم الواقع عليهم بل أزهقت أرواح عدد من المتظاهرين وهذا يخالف الدستور ومبادى حقوق الإنسان الدولية"، مبيناً أن "الحكومة التي لاتستطيع إلايفاء بمطاليب الشعب فعليها الاستقالة".

وتابع، أن "على الشعب العراقي إدراك ما يجري حوله واذا كنّا في السابق نتحجج بإرهاب والوضع الأمني فاليوم لا يوجد تحد يجعلنا نقمع شعبنا ولا نلبي احتياجاته المشروعة، كفى ظلما للشعب وكفى رضوخاً للأجندات الخارجية لإنقاذ بلدنا وشعبنا العظيم".



ومضى الدهلكي إلى القول: "إننا جميعاً ملزمون بمصارحة شعبنا هل نحن قادرون على إنقاذ بلدنا ورسم سياسة تنقله إلى بر الأمان أو نترك الشعب ليحدد مصيره ويختار من يحكمه".