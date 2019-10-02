عبد المهدي يوجه باستيعاب حشد الدفاع بالقوات الامنية

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، باستيعاب حشد الدفاع بالقوات الامنية. وقالت وكالة الانباء الرسمية في خبر عاجل تابعته الخليج 365، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه باستيعاب حشد الدفاع في القوات الامنية من خلال تطويعهم بشكل تدريجي". واضافت انه "قرر ايضا شمول من لهم حاجة ضرورية بقواطع الحشد الشعبي".



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