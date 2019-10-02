طالب عضو مجلس النواب صادق السليطي، اليوم الاربعاء، بعقد جلسة طارئة للمجلس بحضور الرئاسات الثلاث لمناقشة موضوع التظاهرات، مشددا على ضرورة اتخاذ "قرارات جريئة".
وطالب السليطي، بعقد جلسة طارئة يوم غد او بعده وبحضور الرئاسات الثلاث واتخاذ ما يتطلع له الشعب من قرارات اصلاحية جريئة وتنازلات وتعهدات تداوي جراح المتظاهرين وتقنع الشارع الغاضب.
واكد السليطي ضرورة ابتعاد القوات الأمنية عن استخدام الرصاص الحي والطرق التعسفية لتفريق المتظاهرين، داعياً بالرحمة لشهداء العراق في ساحة التحرير من القوات الأمنية والمتظاهرين.
وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فضلا عن مركزها (ساحة التحرير)، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.
واحرق متظاهرون الاطارات في شوارع رئيسية بمناطق عدة في بغداد وعدد من المحافظات، في وقت قطعت القوات الامنية الطرق الرئيسة الواصلة بين المحافظات والعاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يطالب بعقد جلسة برلمانية طارئة بحضور الرئاسات الثلاث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.