نائب يطالب بعقد جلسة برلمانية طارئة بحضور الرئاسات الثلاث

وقال السليطي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان الدستور كفل بالمادة ٣٨ حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، مبيناً ان ما جرى وسيجري هو ناتج اللاعدالة بين شرائح المجتمع واستشراء الفساد وانعدام الخدمات واهمال قطاعات الزراعة والصناعة والتعليم وتراكم الفشل الحكومي لاكثر من ١٥ عام .وطالب السليطي، بعقد جلسة طارئة يوم غد او بعده وبحضور الرئاسات الثلاث واتخاذ ما يتطلع له الشعب من قرارات اصلاحية جريئة وتنازلات وتعهدات تداوي جراح المتظاهرين وتقنع الشارع الغاضب.

واكد السليطي ضرورة ابتعاد القوات الأمنية عن استخدام الرصاص الحي والطرق التعسفية لتفريق المتظاهرين، داعياً بالرحمة لشهداء العراق في ساحة التحرير من القوات الأمنية والمتظاهرين.

وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فضلا عن مركزها (ساحة التحرير)، تظاهرات غاضبة منذ مساء امس وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالاصلاح.



واحرق متظاهرون الاطارات في شوارع رئيسية بمناطق عدة في بغداد وعدد من المحافظات، في وقت قطعت القوات الامنية الطرق الرئيسة الواصلة بين المحافظات والعاصمة.