نائب يتهم وزير الاسكان بمنع موظفي وزارته لقاء النواب دون موافقته 'وثيقة'

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اتهم عضو في لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، وزير الاسكان بمنع موظفي الوزارة مقابلة اعضاء البرلمان دون موافقته، وعرض وثيقة بذلك، فيما شدد على ان البرلمان لن يسمح بهكذا اجراء يقسم الوزارات كملكية شخصية للوزير او الدرجات الخاصة.
وقال صباح الطلوبي العكيلي، في حديث لـ الخليج 365، "استغربنا ماصدر من كتاب بخصوص منع موظفي وزارة الاسكان من مقابلة نواب البرلمان بدون موافقة الوزير"، مبينا ان "هذا امر مرفوض وغير مقبول".
واكد العكيلي، ان "الموظف في اي وزارة هو مواطن ويحق له حتى اقامة الدعاوى وتقديم الشكاوى سواء على الوزير اوعلى النائب اوعلى اي شخص اخر"، متسائلا "من اين جاء وزير الاسكان بهكذا اجراء وماهو السند القانوني الذي ارتكز عليه في اصدار هكذا اجراء تعسفي، فاذا كان المقصد عدم مقابلة النائب اثناء جولاته فهذه اشد وتحتاج الى دليل وسند قانوني؟".
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