نائب: البرلمان لن يترك ماحدث امس دون الوصول لنتائج واضحة

استنكر رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية النائب سلام الشمري، اليوم الاربعاء، بشدة ماحدث للمتظاهرين السلميين والاغلبية منهم المطالبين بحقوقهم المشروعة وفق القانون والدستور.
واضاف الشمري، ان ماحدث امس امر مرفوض بشدة وعلى الحكومة التحقيق السريع والاعلان عن ماحدث، مبينا ان ماحدث يعكس صورة غير ايجابية على التعامل مع المطالبين بحقوقهم.
وشدد على ابناء الشعب الانتباه والحذر للجهات التي تحاول خلق عداء بينهم واخوانهم من القوات الامنية عبر القيام بالاعتداء على المتظاهرين من جهة والقوات الامنية من جهة اخرى والقيام باعمال تخريبية للمنشات العامة والخاصة .
وتابع الشمري ان البرلمان لن يترك ماحدث امس يمر دون الوصول الى النتائج الواضحة عبر لجانه المختصة وكشفها لابناء الشعب .
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