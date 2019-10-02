نائب: البرلمان لن يترك ماحدث امس دون الوصول لنتائج واضحة

وقال الشمري، في بيان صحفي تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان القانون والدستور كفل للعراقيين التظاهر والتعبير عن الرأي بصورة مشروعة بدون الخروج عنهما في المطالبة بحقوقهم.

واضاف الشمري، ان ماحدث امس امر مرفوض بشدة وعلى الحكومة التحقيق السريع والاعلان عن ماحدث، مبينا ان ماحدث يعكس صورة غير ايجابية على التعامل مع المطالبين بحقوقهم.



وشدد على ابناء الشعب الانتباه والحذر للجهات التي تحاول خلق عداء بينهم واخوانهم من القوات الامنية عبر القيام بالاعتداء على المتظاهرين من جهة والقوات الامنية من جهة اخرى والقيام باعمال تخريبية للمنشات العامة والخاصة .

وتابع الشمري ان البرلمان لن يترك ماحدث امس يمر دون الوصول الى النتائج الواضحة عبر لجانه المختصة وكشفها لابناء الشعب .

