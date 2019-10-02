نائب: عصابات مندسة غيرت مجرى التظاهرات

وقال شمس الدين، في بيان تلقت الخليج 365، ان استخدام العنف ضد المتظاهرين من قبل القوات الامنية في بغداد والمحافظات الاخرى مستنكر وبشدة، مبيناً ان مهام قوى الامن الداخلي الحفاظ على امن واستقرار البلد والمواطن ومؤسسات الدولة والتظاهرات وليس الاعتداء عليها بالهراوات والرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.ودعا شمس الدين، المتظاهرين الى الاستمرار بتظاهرات السلمية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، محذراً اياهم من فسح المجال للعصابات المندسة التغلغل بينهم والاعتداء على القوات الامنية مما يولد فراغاً وثغرة امنية.

وطالب القوات الامنية، بضرورة ضبط النفس والتعامل بانسانية مع المتظاهرين السلميين الذين لاينشدون من هذا البلد سوى تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهمً.

