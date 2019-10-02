نائب يتهم وزير الاسكان بمع موظفي وزارته لقاء النواب دون موافقته 'وثيقة'

وقال صباح الطلوبي العكيلي، في حديث لـ الخليج 365، "استغربنا ماصدر من كتاب بخصوص منع موظفي وزارة الاسكان من مقابلة نواب البرلمان بدون موافقة الوزير"، مبينا ان "هذا امر مرفوض وغير مقبول".

واضاف العكيلي، ان "النائب هو ممثل الشعب وان الشعب هو من انتخبه بدون تمييز بين موظف مدني وعسكري"، مبينا ان "الدستور هو الحكم في هذا الامر ولا نسمح بهكذا اجراء يقسم الوزارات كملكية شخصية للوزير اوالدرجات الخاصة".

واكد العكيلي، ان "الموظف في اي وزارة هو مواطن ويحق له حتى اقامة الدعاوى وتقديم الشكاوى سواء على الوزير اوعلى النائب اوعلى اي شخص اخر"، متسائلا "من اين جاء وزير الاسكان بهكذا اجراء وماهو السند القانوني الذي ارتكز عليه في اصدار هكذا اجراء تعسفي، فاذا كان المقصد عدم مقابلة النائب اثناء جولاته فهذه اشد وتحتاج الى دليل وسند قانوني؟".