بشكل مفاجئ، أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" توقفها عن نشر صحيفة "إكسبرس" (Express) التابعة لها، وهي صحيفة مجانية كانت توزّع في الـ 16 عاماً الأخيرة. وفي التفاصيل أنّ يوم الخميس (12 أيلول) كان آخر يوم تُنشر فيه الصحيفة، وهي عبارة عن مجموعة من الأخبار، والمقالات، والآراء. وحملت النسخة الأخيرة عنوان "نأمل أن تستمتعوا بهواتفكم القذرة". Advertisements يُذكر أنّ عدد الصحيفة، التي كانت توزّع يوميّاً قد انخفض من 190 ألفاً إلى 130 ألفاً في السنوات الأخيرة بسبب التطوّر التكنولوجي الذي يسمح للقرّاء بالحصول على الأخبار عبر هواتفهم بطريقة سهلة وسريعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة عالمية في عددها الأخير: 'نأمل أن تستمتعوا بهواتفكم القذرة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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