عطل عالمي يضرب تويتر

قالت شركة تويتر إن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة تويت ديك التابعة له تعرضا لعطل وإن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.
وتلقى (آوتيدج دوت ريبورت)، وهو الموقع الإلكتروني الذي يرصد بلاغات الأعطال، أكثر من أربعة آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم منها اليابان وكندا والهند.
وكان ممثل لتويتر أبلغ رويترز في وقت سابق بأن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة تويت ديك التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على تويتر.
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