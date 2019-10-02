اليابان تمنح العراق آليات وحاويات لدعم المناطق المحررة

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، الأربعاء، عن تسلمها آليات وحاويات من اليابان لدعم المناطق المحررة. وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحكومة اليابانية منحت دوائر بلديات المناطق المحررة حديثاً من الإرهاب 6 آليات و500 حاوية". وأضاف البيان، أن "هذه المنحة تأتي ضمن وجبة أولى ضمن برنامج الأمم المتحدة لدعم المناطق المحررة".



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