الاستخبارات وقوات مشتركة تقتل الارهابي (جرو) واربعة من معاونيه

الاستخبارات وقوات مشتركة تقتل الارهابي الارهابي (جرو) واربعة من معاونيه
اعلنت مديرية الاسخبارات العسكرية، عن قتل الارهابي الخطير (طالب جرو) واربعة من معاونيه في جبال حمرين.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعملية استخبارية خاصة تميزت بالتخطيط العالي الدقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع لواء ٨٨ حشد شعبي وبمشاركة طيران الحيش من الايقاع بمجموعة ارهابية في سلسلة جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين".
واضافت ان "هذه المجموعة يقودها الارهابي الخطير (طالب جرو العزاوي)"، مشيرة الى انه "تم قتله مع اربعة من معاونيه فيما تكفل طيران الجيش بتدمير اوكارهم".
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