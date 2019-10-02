بالفيديو: فأر يسبب حالة من الهرولة والصراخ في البيت الابيض

سقط فأر من سقف البيت الأبيض، الثلاثاء، على أحد المراسلين، مما خلق حالة من الهرولة والصراخ بقاعة المؤتمرات الصحفية.
— Jabin Botsford (@jabinbotsford)
Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp— Jabin Botsford (@jabinbotsford) October 1, 2019
وقال ألكساندر في تغريدة: "في أخبار أخرى: فأر سقط حرفيا من السقف في قاعتنا بالبيت الأبيض ونزل على حاسوبي الخاص".
وقام جيش صغير من المراسلين والمنتجين والمصورين دون جدوى بالمطاردة في قاعة المؤتمرات الصحفية، أملا في صيد القارض، فيما خلق الحدث ضجة بوسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تغريدة، قالت شانون بيتيكتس، مراسلة شبكة "إن بي سي نيوز": "الأمر الأكثر إثارة في غرفة الإحاطة داخل البيت الأبيض منذ أشهر".
ودفع الحدث مؤيدي ومنتقدي الرئيس دونالد ترامب إلى الولوج بسرعة عبر "تويتر"، لإعطاء تفسيراتهم للواقعة النادرة.
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