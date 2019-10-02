بالصور.. طرق مقطوعة في بغداد

اغلقت القوات الامنية، صباح اليوم الاربعاء، عددا من الطرق الرئيسة التي تربط مناطق العاصمة بغداد.

وقطعت القوات الامنية جسر 9 نيسان باتجاه دور العمال، وجسر الزعفرانية باتجاه معسكر الرشيد، وجسري السنك والجمهورية، بالاضافة الى طرق رئيسة في مناطق الشعب وحي اور ومدينة الصدر، فضلا عن طرق تربط مناطق العاصمة بالمحافظات المجاورة.

يأتي ذلك في حين شهدت طرق مركز العاصمة زحاما شديدا بسبب تكدس العجلات نتيجة قطع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد.

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وشهدت بغداد امس الاثنين تظاهرات مطالبة بالاصلاحات وتوفير فرص عمل، وبحسب البيانات الحكومية الرسمية فقد قتل متظاهر واصيب العشرات بينهم عناصر بالقوات الامنية اضافة الى عدة حرائق طال احدها المطعم التركي في ساحة التحرير.